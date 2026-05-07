BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die positive Entwicklung der Margen habe sich auch im ersten Quartal 2026 fortgesetzt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar werde dies durch verhaltenere Aussagen zum laufenden zweiten Quartal des Medizintechnikkonzerns etwas gedämpft, doch sei das Vertrauen des Managements in die eigenen Ziele deutlich gewesen. Der Analyst sieht Spielraum für eine Anhebung des Ausblicks im weiteren Jahresverlauf./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 23,51EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte