BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die positive Entwicklung der Margen habe sich auch im ersten Quartal 2026 fortgesetzt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar werde dies durch verhaltenere Aussagen zum laufenden zweiten Quartal des Medizintechnikkonzerns etwas gedämpft, doch sei das Vertrauen des Managements in die eigenen Ziele deutlich gewesen. Der Analyst sieht Spielraum für eine Anhebung des Ausblicks im weiteren Jahresverlauf./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 23,51EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,50 € , was eine Steigerung von +27,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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