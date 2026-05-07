UBS stuft BMW auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe einen guten Job gemacht, lautete das Fazit von Patrick Hummel am Mittwochabend. Der Experte hob das gute Abschneiden der "Neue Klasse" und die Kontrolle der Kosten hervor./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 82,82EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
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