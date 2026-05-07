DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen der Online-Apotheke ergänzten die bereits bekannte, positive Umsatzentwicklung um ein deutliches Ergebniswachstum, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 46,88EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 99,00 € , was eine Steigerung von +111,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer