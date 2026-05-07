UBS stuft Zalando auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Das stete Wachstum des Bruttowarenvolumens sorge für Zuversicht hinsichtlich seiner Kaufempfehlung, schrieb Yashraj Rajani am Mittwochabend. Mit Blick auf das avisierte Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses 2026 sei der Online-Modehändler auf Kurs./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 20,09EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Yashraj Rajani
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yashraj Rajani
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
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