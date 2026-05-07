DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ottobock mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller sei mit durchwachsenen Quartalszahlen wie erwartet verhalten ins Jahr gestartet, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Im zweiten Quartal solle es aber besser laufen, und die Jahresziele seien bestätigt worden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,25 % und einem Kurs von 62,20EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
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