BARCLAYS stuft BMW auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe für das erste Quartal das sauberste Zahlenwerk der Autohersteller in der Europäischen Union geliefert, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die nun risikoärmeren Prognoseaussagen zu China und dass BMW für die drei Quartale bis zum Jahresende zuversichtlich sei./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 82,72EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 82,50

Kursziel alt: 82,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,50 € , was einem Rückgang von +-0,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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