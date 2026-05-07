BARCLAYS stuft BMW auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe für das erste Quartal das sauberste Zahlenwerk der Autohersteller in der Europäischen Union geliefert, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die nun risikoärmeren Prognoseaussagen zu China und dass BMW für die drei Quartale bis zum Jahresende zuversichtlich sei./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 82,72EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 82,50
Kursziel alt: 82,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 82,50
Kursziel alt: 82,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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