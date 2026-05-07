UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Enttäuschung über schwache Margen habe den Aktienkurs belastet, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochabend. Und das trotz solider Auftragszahlen. Vom aktuellen Niveau gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial für die Aktien./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 42,03EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,00 € , was eine Steigerung von +9,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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