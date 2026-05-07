UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Enttäuschung über schwache Margen habe den Aktienkurs belastet, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochabend. Und das trotz solider Auftragszahlen. Vom aktuellen Niveau gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial für die Aktien./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:42 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 42,03EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: neutral
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