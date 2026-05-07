DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns berücksichtige noch nicht zwei größere Übernahmen, schrieb Jon Bell in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 190,4EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jon Bell

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

