JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe beruhigend abgeschnitten und rechne im ersten Halbjahr mit einer positiven Entwicklung, schrieb Neil Green am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sollte der Gegenwind des Geschäftsumfelds abnehmen. Green rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 22,73EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,50
Kursziel alt: 34,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,50
Kursziel alt: 34,50
Währung: EUR
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