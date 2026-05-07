JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe beruhigend abgeschnitten und rechne im ersten Halbjahr mit einer positiven Entwicklung, schrieb Neil Green am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sollte der Gegenwind des Geschäftsumfelds abnehmen. Green rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 22,73EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,50

Kursziel alt: 34,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,50 € , was eine Steigerung von +51,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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