JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen ordentlichen Jahresauftakt. Die Auftragseingänge und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten einen Tick über den Erwartungen gelegen. Stärker als erwartete Margen hätten verfehlte Erwartungen beim Umsatz ausgeglichen./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 105,6EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.