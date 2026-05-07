GOLDMAN SACHS stuft Ottobock auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 92 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen in dem am Donnerstag vorliegenden Resümee an den Quartalsbericht des Spezialisten für Orthopädietechnik an. Dabei hob er seine Margenschätzungen moderat an./agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,08 % und einem Kurs von 62,10EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.