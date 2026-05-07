RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 118 Franken auf "Underperform" belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege 27 Prozent über der Konsensschätzung, was aber vor allem auf niedrigere Schäden durch Naturkatastrophen zurückgehe, schrieb Ben Cohen am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Umsätze, das Volumen im Neugeschäft und die Entwicklung der Preise spiegelten indes den zunehmenden zyklischen Druck wider. Gleichzeitig werde die Aktie mit einem Aufschlag sowohl zur historischen Bewertung als auch zu Munich Re gehandelt - trotz einer in der Vergangenheit schwächeren Geschäftsentwicklung und bescheidenerer Wachstumsaussichten als bei den deutschen Konkurrenten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 135,4EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 118

Kursziel alt: 118

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

