GOLDMAN SACHS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 302 auf 316 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Franzosen stehen zudem auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Die FRanzosen hätten leider keine Auftragszahlen berichtet, die einen Vergleich ihres Momentums im Geschäft mit KI-Rechenzentren mit der Konkurrenz erlauben würden, schrieb Daniela Costa in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Sie geht aber weiter davon aus, dass Schneider zu den dynamischsten Unternehmen in ihrem Beobachtungsspektrum zählt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 284,2EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 316
Kursziel alt: 302
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 316
Kursziel alt: 302
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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