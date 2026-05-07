GOLDMAN SACHS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 302 auf 316 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Franzosen stehen zudem auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Die FRanzosen hätten leider keine Auftragszahlen berichtet, die einen Vergleich ihres Momentums im Geschäft mit KI-Rechenzentren mit der Konkurrenz erlauben würden, schrieb Daniela Costa in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Sie geht aber weiter davon aus, dass Schneider zu den dynamischsten Unternehmen in ihrem Beobachtungsspektrum zählt./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 284,2EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 316

Kursziel alt: 302

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 316,00 € , was eine Steigerung von +11,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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