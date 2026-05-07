BERENBERG stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein starkes erstes Quartal zeuge von der Ertragskraft des Reifengeschäfts, schrieb Michael Filatov in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an infolge der besser als erwartet ausgefallenen Resultate. Größer werde auch die Zuversicht für die Gummi- und Kunststoffsparte Contitech./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 70,16EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,00 € , was eine Steigerung von +4,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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