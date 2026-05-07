BERENBERG stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein starkes erstes Quartal zeuge von der Ertragskraft des Reifengeschäfts, schrieb Michael Filatov in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an infolge der besser als erwartet ausgefallenen Resultate. Größer werde auch die Zuversicht für die Gummi- und Kunststoffsparte Contitech./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 70,16EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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