US-Senatoren vor Trump-Besuch in China
'Wollen Stabilität'
- US-Abgeordnete in Peking werben für Stabilität
- Treffen könnte zu mehr Boeing-Bestellungen führen
- China sieht Taiwan als Kerninteresse und Risiko
PEKING (dpa-AFX) - Eine Woche vor dem möglichen China-Besuch von US-Präsident Donald Trump haben US-Abgeordnete in Peking für Stabilität geworben. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Deeskalation wollen, keine Entkopplung. Wir wollen Stabilität, wir wollen gegenseitigen Respekt", sagte US-Senator Steve Daines bei einem Treffen mit Außenminister Wang Yi laut übereinstimmenden Medienberichten.
Der Republikaner und Leiter der Delegation aus parteiübergreifenden Kongressvertretern äußerte zudem die Hoffnung, dass das Treffen zwischen Trump und Staatschef Xi Jinping in mehr Bestellungen von Flugzeugen des US-Herstellers Boeing münde.
Wang sagte laut chinesischen Angaben, dass die Volksrepublik bereit sei, mit den USA die Vereinbarungen der beiden Staatschefs umzusetzen, um die Beziehungen zum Wohl beider Seiten und der Welt zu stabilisieren und zu verbessern.
Peking hoffe, dass die USA China objektiv betrachten, seine Kerninteressen ernsthaft respektieren und Meinungsverschiedenheiten angemessen handhaben würden, sagte Wang.
Worüber Xi und Trump sprechen könnten
Trump hatte das Treffen für den 14. und 15. Mai selbst angekündigt. Peking bestätigte den Besuch bislang nicht. Es wäre Trumps erste China-Reise seit acht Jahren. Die beiden Staatschefs trafen sich zuletzt persönlich am Rande des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Ende Oktober in Südkorea und vereinbarten eine Pause im laufenden Handelsstreit. In Peking dürften sie über handelspolitische Themen sowie die Lage im Iran und in der Straße von Hormus sprechen.
Auch die Taiwan-Frage dürfte Thema sein. China zählt die unabhängig regierte Insel zu seinem Staatsgebiet und will sie an sich binden. Die USA gelten als wichtigster Verbündeter Taiwans, auch weil sie regelmäßig Waffen dorthin verkaufen. Wang hatte seinen US-Amtskollegen Marco Rubio vor wenigen Tagen in einem Telefonat gewarnt, dass Taiwan zu Chinas Kerninteressen zähle und "das größte Risiko" in den Beziehungen zwischen den USA und China darstelle./jon/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 196,5 auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 154,79 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +37,43 %/+51,68 % bedeutet.
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Die prominentesten und folgenschwersten Abstürze, bei denen Boeing die Hauptverantwortung zugeschrieben wurde, sind die der Boeing 737 MAX:
* Lion Air Flug 610 (Oktober 2018): 189 Todesopfer
* Ethiopian Airlines Flug 302 (März 2019): 157 Todesopfer
Gesamt für 737 MAX: 346 Todesopfer
Diese beiden Abstürze führten zum weltweiten Flugverbot der 737 MAX und gelten als die größte Krise in der Geschichte von Boeing.
Darüber hinaus gab es weitere schwerwiegende Abstürze von Boeing-Flugzeugen in den letzten 20 Jahren, bei denen Boeing zwar nicht die alleinige, aber oft eine "verwickelte" Rolle spielte, sei es durch technische Aspekte des Flugzeugs oder im Kontext der Untersuchung:
* Air India Express Flug 812 (Mai 2010): Eine Boeing 737-800 schoss bei der Landung über die Landebahn hinaus und ging in Flammen auf. 158 Todesopfer. (Ursachen waren eine Kombination aus Pilotenfehler und anderen Faktoren.)
* China Eastern Airlines Flug 5735 (März 2022): Eine Boeing 737-800 stürzte in China ab. 132 Todesopfer. (Die Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.)
* Jeju Air Flug (Dezember 2024 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 737-8AS schoss über die Landebahn hinaus und explodierte. 179 Todesopfer. (Berichte deuten auf Probleme mit dem Fahrwerk hin.)
* Aktueller Absturz in Indien (Juni 2025 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 787 stürzte ab. Über 290 Todesopfer. (Ursachen noch in Klärung.)
* Sriwijaya Air Flug 182 (Januar 2021): Eine Boeing 737-500 stürzte in Indonesien ins Meer. 62 Todesopfer.
Diese Liste ist nicht erschöpfend, da es in 20 Jahren viele Flugbewegungen und auch kleinere Zwischenfälle gegeben hat..
https://www.aeroinside.com/aircraft-type/b788/boeing-787-8-dreamliner#