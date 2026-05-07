JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers liege etwas über den Erwartungen, schrieb Vanessa Jeffriess am Donnerstagmorgen. Das Quartal sei ordentlich mit dem Free Cashflow als positiver Höhepunkt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 37,75EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.