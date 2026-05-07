BERENBERG stuft FIELMANN AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die US-Expansion der Optikerkette bleibe das zentrale Aktienthema, schrieb Harrison Woodin-Lygo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sei trotz des schwächeren Jahresauftakts ein konstruktiver Ton angestimmt worden. Der Fokus liege auch auf der Beschleunigung im zweiten Halbjahr, die zum Erreichen der Jahresziele notwendig sei./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:01 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 43,15EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harrison Woodin-Lygo
Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harrison Woodin-Lygo
Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
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