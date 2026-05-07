GOLDMAN SACHS stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr zu steigenden Absatzvolumina befeuere die Anlagestory des Brauereikonzerns, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch nach einem überraschend guten ersten Quartal von hoher Qualität./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 68,12EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

