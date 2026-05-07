GOLDMAN SACHS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 236 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftnalgen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee der Quartalsbilanz. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um etwa 5 Prozent per annum an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 26,09EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.