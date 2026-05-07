GOLDMAN SACHS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 236 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftnalgen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee der Quartalsbilanz. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um etwa 5 Prozent per annum an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:37 / BST
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Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 26,09EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 236
Kursziel alt: 220
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 236
Kursziel alt: 220
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Zeitrahmen: 12m
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