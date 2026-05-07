RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngerkonzern schlage sich weiter gut und habe die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Andrew Wong in einer Reaktion vom Mittwochabend./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 61,96EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

