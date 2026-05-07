DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst habe im ersten Quartal dank einer Wachstumsbeschleunigung ermutigend abgeschnitten und Hoffnungen geschürt, dass die Profitabilität 2026 am oberen Ende der Zielspanne liegen könnte, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Priorität habe weiter die strategische Neuaufstellung. Das beibehaltene Anlagevotum begründete Naizer mit nun ausbalancierten Chancen und Risiken der Aktie./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 20,45EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00 € , was einem Rückgang von -1,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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