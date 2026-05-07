DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst habe im ersten Quartal dank einer Wachstumsbeschleunigung ermutigend abgeschnitten und Hoffnungen geschürt, dass die Profitabilität 2026 am oberen Ende der Zielspanne liegen könnte, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Priorität habe weiter die strategische Neuaufstellung. Das beibehaltene Anlagevotum begründete Naizer mit nun ausbalancierten Chancen und Risiken der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 20,45EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
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