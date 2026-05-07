JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Martin Comtesse attestierte dem Baumaschinenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen soliden Jahresauftakt mit einer verbesserten Profitabilität./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:10 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 19,96EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
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