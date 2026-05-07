BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autobauers hätten viele positive Aspekte wie etwa die besser als erwartete operative Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft enthalten, schrieb Stephen Reitman in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Aktien hätten immer noch deutlich Luft nach oben./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 82,60EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 108
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 108
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