BARCLAYS stuft RATIONAL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 860 Euro auf "Overweight" belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe einen guten Jahresauftakt gehabt und die Aktienstory habe weiterhin Potenzial, schrieb Timothy Lee am Mittwochabend. Zwar habe Rational bei der Marge wegen Währungs- und Zolleffekten die Erwartungen verfehlt, er sehe jedoch Möglichkeiten, dies abzumildern und die Marge wieder auf Kurs zu bringen, schrieb er./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 661EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Timothy Lee

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 860

Kursziel alt: 860

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 860,00 € , was eine Steigerung von +29,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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