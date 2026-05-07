BARCLAYS stuft RATIONAL AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 860 Euro auf "Overweight" belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe einen guten Jahresauftakt gehabt und die Aktienstory habe weiterhin Potenzial, schrieb Timothy Lee am Mittwochabend. Zwar habe Rational bei der Marge wegen Währungs- und Zolleffekten die Erwartungen verfehlt, er sehe jedoch Möglichkeiten, dies abzumildern und die Marge wieder auf Kurs zu bringen, schrieb er./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 661EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 860
Kursziel alt: 860
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 860
Kursziel alt: 860
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