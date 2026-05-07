BARCLAYS stuft Vonovia auf 'Underweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underweight" belassen. Die Eckzahlen des Immobilienkonzerns zum ersten Quartal seien im Jahresvergleich schwächer ausgefallen, doch die Jahresziele seien bestätigt worden, schrieb Paul May am Donnerstagmorgen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 22,75EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paul May
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paul May
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte