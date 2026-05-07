BARCLAYS stuft Vonovia auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underweight" belassen. Die Eckzahlen des Immobilienkonzerns zum ersten Quartal seien im Jahresvergleich schwächer ausgefallen, doch die Jahresziele seien bestätigt worden, schrieb Paul May am Donnerstagmorgen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 22,75EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paul May

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00 € , was eine Steigerung von +1,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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