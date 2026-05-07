BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal von 270 auf 300 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Geschäftsentwicklung der neuen Pillenform des Abnehmmittels Wegovy sowie die Kostenkontrolle des Diabetesspezialisten seien positiv gewesen, schrieb James Gordon am Mittwochabend. Zwar könnte es im Jahresverlauf Aufwärtspotenzial für die Jahresziele geben, dies ist dem Analysten zufolge allerdings bereits im Aktienkurs ausreichend eingepreist./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 39,20EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 270

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 € , was eine Steigerung von +667,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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