BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal von 270 auf 300 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Geschäftsentwicklung der neuen Pillenform des Abnehmmittels Wegovy sowie die Kostenkontrolle des Diabetesspezialisten seien positiv gewesen, schrieb James Gordon am Mittwochabend. Zwar könnte es im Jahresverlauf Aufwärtspotenzial für die Jahresziele geben, dies ist dem Analysten zufolge allerdings bereits im Aktienkurs ausreichend eingepreist./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 39,20EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 270
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 300
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