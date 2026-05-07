JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer sei insgesamt gut ins Jahr gestartet und habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 37,75EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.