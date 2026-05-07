JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das Ausblick auf das zweite Quartal liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er rechnet am Berichtstag daher eher mit etwas Druck auf die Aktie./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,68 % und einem Kurs von 16,51EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
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