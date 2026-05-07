JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das Ausblick auf das zweite Quartal liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er rechnet am Berichtstag daher eher mit etwas Druck auf die Aktie./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,68 % und einem Kurs von 16,51EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00 € , was eine Steigerung von +3,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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