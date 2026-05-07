JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse sprach am Donnerstagmorgen von einem "gewaltigen Auftragseingang" des Spezialisten für Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie. Hinsichtlich des Umsatzes und des operativen Gewinns (Ebitda) seien die Erwartungen aber einmal mehr verfehlt worden. Der Quartalsbericht sei im Gesamtbild durchwachsen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,40 % und einem Kurs von 40,64EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.