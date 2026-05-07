UBS stuft LANXESS AG auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Christian Bell in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Er rechne mit einer neutralen bis negativen Kursreaktion nach dem zuletzt starken Anstieg der Aktien des Chemieproduzenten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,68 % und einem Kurs von 16,51EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christian Bell
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Bell
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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