UBS stuft LANXESS AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Christian Bell in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Er rechne mit einer neutralen bis negativen Kursreaktion nach dem zuletzt starken Anstieg der Aktien des Chemieproduzenten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,68 % und einem Kurs von 16,51EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christian Bell

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00 € , was einem Rückgang von -39,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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