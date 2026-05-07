JEFFERIES stuft SGL Carbon auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das erste Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien gut und die diesjährigen Zielsetzungen seien von dem Graphitspezialisten bestätigt worden./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 4,675EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

