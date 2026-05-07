JEFFERIES stuft SGL Carbon auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das erste Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien gut und die diesjährigen Zielsetzungen seien von dem Graphitspezialisten bestätigt worden./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 4,675EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
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