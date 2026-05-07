BERENBERG stuft Alzchem auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 197 Euro auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas lobte am Mittwochabend die Preismacht des Spezialchemieunternehmens und dessen Kostendisziplin. Diese beiden Einflüsse hätten dazu beigetragen, dass das erste Quartal die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 165,1EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 197
Kursziel alt: 197
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 197
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