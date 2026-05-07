BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,15 Euro belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, während das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ausblickssenkung wegen der Herausforderungen im Diagnostikgeschäft sowie der anziehenden Inflation komme nach entsprechenden vorherigen Signalen des Unternehmens nicht ganz überraschend. Die im Verhältnis zum Umsatz schwache Auftragslage dürfte am Markt indes mit Vorsicht betrachtet werden./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,81 % und einem Kurs von 33,58EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Susannah Ludwig

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52,15

Kursziel alt: 52,15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,15 € , was eine Steigerung von +55,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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