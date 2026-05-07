DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe die Erwartungen im ersten Quartal deutlich verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dennoch habe Evotec die Jahresziele bestätigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 5,39EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Fynn Scherzler

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,5

Kursziel alt: 4,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,50 € , was einem Rückgang von -16,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer