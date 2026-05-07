DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe die Erwartungen im ersten Quartal deutlich verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dennoch habe Evotec die Jahresziele bestätigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 5,39EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Fynn Scherzler
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,5
Kursziel alt: 4,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fynn Scherzler
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,5
Kursziel alt: 4,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte