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    JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Quarrtalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege 27 Prozent über der Konsensschätzung, zeige aber erste Auswirkungen des sich abschwächenden Branchenumfelds, schrieb Kamran M Hossain am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 135,6EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kamran M Hossain
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 145
    Kursziel alt: 145
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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