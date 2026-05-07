DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den operativen Verlust (Ebit) deutlicher als erwartet eingedämmt, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der beibehaltene Jahresausblick erscheine allerdings hochgradig optimistisch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
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Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 8,518EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
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