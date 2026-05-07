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    JEFFERIES stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Ergebnisse für das erste Quartal zeigten einen moderaten sequenziellen Rückgang des Nettovermögenswerts je Aktie, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativen Einfluss habe es durch die zum Quartalsende angepassten Bewertungen gegeben./rob/tih/bek

    Die Ergebnisse von DBAN für das 1. Quartal 2026 zeigen einen moderaten sequenziellen Rückgang des NAV pro Aktie, beeinflusst durch niedrigere Bewertungs-Multiples zum Quartalsende.

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 25,80EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tom Mills
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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