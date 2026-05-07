BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Sam England beurteilte das zweite Geschäftsquartal am Donnerstagmorgen als schwach. Es sei geprägt von Herausforderungen im Diagnostik-Geschäft und der Inflation. Der Analystenkonsens liege bereits im Rahmen der gesenkten Jahresziele./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,81 % und einem Kurs von 33,58EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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