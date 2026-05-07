RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 37 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe das starke Geschäftsmodell der Bank illustriert, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Ende April veröffentlichten Zwischenbericht. Dies belege das Potenzial der Schweizer, auch wenn die Trends nicht von Dauer sein dürften./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT
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Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 38,64EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 37
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 37
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