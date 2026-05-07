RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 37 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe das starke Geschäftsmodell der Bank illustriert, schrieb Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Ende April veröffentlichten Zwischenbericht. Dies belege das Potenzial der Schweizer, auch wenn die Trends nicht von Dauer sein dürften./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 38,64EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 37

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,50 € , was eine Steigerung von +7,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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