BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Autozulieferers liege dank einer leicht besseren Umsatz- und Kostenentwicklung über der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick berücksichtige indes keine Auswirkungen des Nahostkonflikts./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:07 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 37,75EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



