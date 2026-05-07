Steinmeier rechnet mit Bleiben von US-Truppen in Deutschland

HELSINKI (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rechnet damit, dass die USA in Deutschland militärisch präsent bleiben werden - trotz des angekündigten Rückzugs mehrerer tausend Soldaten. Er gehe davon aus, dass den Amerikanern sehr bewusst sei, dass die Stationierung von Soldaten in Deutschland an wichtigen Standorten wie Ramstein auch in ihrem eigenen strategischen Interesse liege, sagte Steinmeier in Helsinki. "Darauf vertrauen und bauen wir."

Finnlands Präsident Alexander Stubb zeigte sich in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Steinmeier davon überzeugt, dass die USA ihren europäischen Verbündeten bei einer russischen Aggression weiterhin zu Hilfe kämen. "Ich glaube, dass die US-Sicherheitsgarantien gelten und weiter gelten werden." Die 100 Kilometer von der finnischen Grenze entfernt stationierten russischen Atomwaffen seien in Wahrheit nicht auf Helsinki, Stockholm oder Oslo gerichtet, sondern auf Washington D.C. und New York.