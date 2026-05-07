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    Steinmeier rechnet mit Bleiben von US-Truppen in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • USA bleiben trotz Truppenabzug in Deutschland
    • Ramstein gilt als strategischer Standort für USA
    • Starkes Deutschland stärkt die Sicherheit Europas
    Steinmeier rechnet mit Bleiben von US-Truppen in Deutschland
    Foto: Siarhei - 356130783

    HELSINKI (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rechnet damit, dass die USA in Deutschland militärisch präsent bleiben werden - trotz des angekündigten Rückzugs mehrerer tausend Soldaten. Er gehe davon aus, dass den Amerikanern sehr bewusst sei, dass die Stationierung von Soldaten in Deutschland an wichtigen Standorten wie Ramstein auch in ihrem eigenen strategischen Interesse liege, sagte Steinmeier in Helsinki. "Darauf vertrauen und bauen wir."

    Finnlands Präsident Alexander Stubb zeigte sich in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Steinmeier davon überzeugt, dass die USA ihren europäischen Verbündeten bei einer russischen Aggression weiterhin zu Hilfe kämen. "Ich glaube, dass die US-Sicherheitsgarantien gelten und weiter gelten werden." Die 100 Kilometer von der finnischen Grenze entfernt stationierten russischen Atomwaffen seien in Wahrheit nicht auf Helsinki, Stockholm oder Oslo gerichtet, sondern auf Washington D.C. und New York.

    Stärkeres Deutschland bedeutet stärkeres Europa

    Steinmeier riet den Europäern zu Gelassenheit angesichts ständig neuer Ankündigungen und Kommentare von US-Präsident Donald Trump. "Meine Empfehlung ist: Wir sollten nicht lamentieren und klagen über jeden Satz, der uns möglicherweise früh morgens aus Amerika zuflattert, und daraus versuchen Schlüsse zu ziehen. Sondern die einzige richtige Reaktion darauf ist, uns selbst so stark wie möglich zu machen."

    Stubb begrüßte es, dass Deutschland seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 eine führende politische und militärische Rolle in Europa übernommen habe. "Dies ist im Interesse ganz Europas. Ein stärkeres Deutschland bedeutet ein stärkeres Europa." Was Deutschland jetzt für seine Verteidigung tue, liege nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern der europäischen Sicherheit insgesamt./sk/DP/jha






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