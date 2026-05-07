BAADER BANK stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 30,80 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Trends der Beteiligungsgruppe seien solide, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstagmorgen. Getrübt werde dies aber von niedrigen Marktbewertungen der Beteiligungen per Ende März./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:23 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 25,80EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.