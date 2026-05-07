DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1650 auf 1759 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Guinness- und Spirituosenhersteller habe im soliden dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Mitch Collett in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 17,84EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,59

Kursziel alt: 16,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,35 € , was eine Steigerung von +14,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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