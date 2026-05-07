DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1650 auf 1759 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Guinness- und Spirituosenhersteller habe im soliden dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Mitch Collett in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 17,84EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,59
Kursziel alt: 16,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,59
Kursziel alt: 16,5
Währung: GBP
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