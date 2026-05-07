DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adyen mit einem Kursziel von 1531 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das erste Quartal hätten die solide Wachstumsdynamik des Zahlungsdienstleisters untermauert, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Jahresziele erschienen zunehmend gut erreichbar./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 961,8EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nooshin Nejati

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1531

Kursziel alt: 1531

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

