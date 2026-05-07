BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Argenx nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 915 Euro belassen. Der Biotech-Spezialist sei insgesamt ordentlich ins Jahr gestartet und habe mit dem Ergebnis je Aktie positiv überrascht, schrieb Justin Smith am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:33 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 695,2EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 915

Kursziel alt: 915

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 915,00 € , was eine Steigerung von +32,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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