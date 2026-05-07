Datadog Aktie klettert 20 %: Prognose angehoben

Im abgelaufenen Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent auf 0,60 US-Dollar, während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 32 Prozent auf 1 Milliarde US-Dollar zulegte. Sowohl Umsatz als auch Gewinn übertrafen die Erwartungen.

Die Ergebnisse des ersten Quartals haben die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Zudem hob Datadog seine Prognose für das Gesamtjahr an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Datadog hat ein starkes Quartal mit einem Umsatzwachstum von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr, einem operativen Cashflow von 335 Millionen US-Dollar und einem freien Cashflow von 289 Millionen US-Dollar abgeschlossen", sagt Olivier Pomel, Mitgründer und CEO von Datadog in einer aktuellen Pressemitteilung. "Wir unterstützen Kunden aller Größen und Branchen bei der Implementierung moderner, cloudbasierter und KI-gestützter Lösungen."

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Im abgelaufenen Quartal bediente Datadog rund 4.550 Premium-Kunden mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 100.000 US-Dollar oder mehr, was ein Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Prognose liegt über den Analystenschätzungen

Datadog erwartet für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz zwischen 1,07 Milliarden US-Dollar und 1,08 Milliarden US-Dollar (Mittelwert bei 1,075 Milliarden US-Dollar), was über der Konsensschätzung von 994,47 Millionen US-Dollar liegt.

Das Unternehmen erwartet einen bereinigten Nettogewinn je Aktie zwischen 0,57 und 0,59 US-Dollar (Mittelwert bei 0,58 US-Dollar) gegenüber einer Konsensprognose von 0,50 US-Dollar.

Datadog prognostiziert nun einen bereinigten Nettogewinn je Aktie zwischen 2,36 und 2,44 US-Dollar (Mittelwert: 2,40 US-Dollar), verglichen mit der vorherigen Prognose von 2,08 bis 2,16 US-Dollar (Mittelwert: 2,12 US-Dollar). Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie liegt bei 2,18 US-Dollar.

Das schmeckt den Anlegern gewaltig. Datadog, ein Unternehmen das für die Sicherheit von Cloudinfrastrukturen tätig ist, kann sich als KI-Profiteur positionieren. Die Aktie klettert nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen um rund 20 Prozent: Der Hund ist von der Leine.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Datadog Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,59 % und einem Kurs von 149,8EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

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