ZenaTech steigt in den australischen Markt ein und übernimmt im Drone-as-a-Service-Geschäft eine Firma für Vermessungs- und Geodatendienste mit Kunden aus dem Regierungs- und Infrastruktursektor

Über seine 22. Übernahme expandiert das Unternehmen mit seiner autonomen KI- und Drone-as-a-Service-Plattform in die Infrastrukturmärkte des asiatisch-pazifischen Raums

Vancouver, British Columbia – 7. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es vor kurzem eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme einer australischen Firma für Vermessungs- und Geodatendienste mit Hauptsitz in Brisbane und Zweigniederlassungen in Gladstone und an der Sunshine Coast in Queensland unterzeichnet hat, die noch auf regulatorischer Ebene genehmigt werden muss. Mit dieser 22. Übernahme im DaaS-Bereich, die zugleich den ersten großen Expansionsschritt nach Australien markiert, sichert sich das Unternehmen mit drei Niederlassungen in Queensland ein strategisches Standbein auf dem Kontinent und ein Sprungbrett in den asiatisch-pazifischen Raum. Nach Abschluss der Übernahme wird sich zudem der Kundenstamm des Unternehmens in den Bereichen Infrastruktur, öffentliche Bauvorhaben und natürliche Rohstoffe weiter vergrößern.

„Australien stellt an sich schon einen strategisch wichtigen Markt dar, wo langfristig eine starke Nachfrage aus den Bereichen Infrastruktur und öffentliche Bauvorhaben sowie aus ressourcenorientierten Branchen wie Bergbau, Energieversorgung und verwandten Sektoren zu erwarten ist. Strategisch gesehen eröffnet sich damit für ZenaTech auch der Zugang zum asiatisch-pazifischen Raum, was bedeutet, dass wir unsere globale Präsenz erheblich ausbauen können“, erklärt Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Diese Übernahme unterstützt unsere langfristige Vision, die darin besteht, eine skalierbare autonome KI-Plattform über DaaS aufzubauen, etablierte Dienstleistungen mit unseren Drohnen zu digitalisieren und zu verbessern – in einem technologieorientierten Unternehmen durch disziplinierte Umsetzung – und gleichzeitig den Unternehmenswert langfristig zu steigern.“