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    DZ BANK stuft NOVO NORDISK auf 'Halten'

    DZ BANK stuft NOVO NORDISK auf 'Halten'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Novo Nordisk von 307 auf 299 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Berichtete Erlöse steigen, während die bereinigten Erlöse sinken", schrieb der Analyst Elmar Kraus am Donnerstag in Rückschau auf den Quartalsbericht. In den USA herrsche Preisdruck, aber die Abnehmpille Wegovy habe dort einen imposanten Markteintritt gefeiert. Eine Hochdosis-Version sei in den USA mittlerweile zugelassen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 39,15EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Elmar Kraus
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,53, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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