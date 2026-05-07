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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Healthineers auf Outperform mit Ziel 52,15
    • Umsatz und bereinigtes Ebit unter Konsens, EPS höher
    • Ausblick gesenkt wegen Problemen im Diagnostikbereich
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,15 Euro belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, während das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ausblickssenkung wegen der Herausforderungen im Diagnostikgeschäft sowie der anziehenden Inflation komme nach entsprechenden vorherigen Signalen des Unternehmens nicht ganz überraschend. Die im Verhältnis zum Umsatz schwache Auftragslage dürfte am Markt indes mit Vorsicht betrachtet werden./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,86 % und einem Kurs von 33,56 auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 38,30 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +50,31 %/+79,78 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 52,15 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,15, was eine Steigerung von +53,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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