ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'
- Siemens Healthineers auf Outperform mit Ziel 52,15
- Umsatz und bereinigtes Ebit unter Konsens, EPS höher
- Ausblick gesenkt wegen Problemen im Diagnostikbereich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,15 Euro belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, während das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ausblickssenkung wegen der Herausforderungen im Diagnostikgeschäft sowie der anziehenden Inflation komme nach entsprechenden vorherigen Signalen des Unternehmens nicht ganz überraschend. Die im Verhältnis zum Umsatz schwache Auftragslage dürfte am Markt indes mit Vorsicht betrachtet werden./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,86 % und einem Kurs von 33,56 auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 38,30 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +50,31 %/+79,78 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 52,15 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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Seit Jahren bekommt man die Diagnostics-Sparte nicht in den Griff. Hier muss eine Lösung gefunden werden, bevor es wieder hoch gehen kann... entweder ein echter Turnaround oder wahrscheinlicher ein Verkauf der Sparte.
Genau so ist es (siehe auch Artikel über Siemens in der November-Ausgabe des manager magazins). Kurzfristig kann der Kurs unter Druck kommen, sofern viele Siemens-Aktionäre die Healthineers-Aktie abstoßen (aus welchen Gründen auch immer, weil sie attraktivere Investments sehen, den Verkaufs-Betrag in Siemens-Aktien umwandeln etc.) Da der Free Float und das Handelsvolumen bei Healthineers steigt, wird die Aktie z.B. für Pensionsfonds und andere Institutionelle attraktiver.