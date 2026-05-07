WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe für das erste Quartal ebenso solide wie unspektakuläre Zahlen vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs liege noch immer auf niedrigem Niveau./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 4,96EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,15
Kursziel alt: 7,15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,15
Kursziel alt: 7,15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte