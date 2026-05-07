WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe für das erste Quartal ebenso solide wie unspektakuläre Zahlen vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs liege noch immer auf niedrigem Niveau./rob/mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 4,96EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,15

Kursziel alt: 7,15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

